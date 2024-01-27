İzmir-Ankara arasına hızlı tren! Bakan Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi duyurdu! 22 yılda 215 milyar liralık yatırım
İzmir'de şehir hastanesinin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 yılda İzmir'in ulaşımına 215 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, İzmir-Ankara arasında yapılan hızlı tren projesi ile iki şehir arasındaki ulaşım süresinin 3,5 saate ineceğini de aktardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptıklarını, İzmir'in ihtiyaçlarını iyi bildiklerini söyledi.
Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, şehir hastanesi ve bağlantı yollarının kente hayırlı olmasını diledi.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: "İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarını gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var. Biz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu bitirdik, hizmete sunduk. Konak tünellerini bitirdik. Yine hizmete sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu bitirdik ve hizmete sunduk. Şimdi biliyorum sizler sabırsızlıkla, yüksek hızlı treni bekliyorsunuz. Ben yakın zamanda şantiyesini gezdim. Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız. İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız."
Uraloğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nın terminal binasını hizmete aldıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN projesini gerçekleştirdiklerini de hatırlattı.
Yakın zamanda Yeni Foça'daki yat limanını yaparak hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, "İzmir'de AK Parti iktidarları zamanında tam 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptık. İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Çevre yolu ihtiyacı var. Onu biliyoruz. Yine şehir içerisindeki ulaşım ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İZBAN'ın Bergama'ya kadar iletilmesi ve ilgili taleplerinizi biliyoruz. Onları da planladık." dedi.
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