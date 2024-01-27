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Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi çıktı! Ayrıştırma tesisinde bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2024
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Eskişehir’de şehir çöplüğünde bebek cesedi çıktı! Ayrıştırma tesisinde bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personeller tarafından bebek cesedi bulundu.

Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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