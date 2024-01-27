Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan davada ünlü oyuncuya da 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından düzenlenen rapor mahkemeye ulaştı. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hapis cezası talep edilen davada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor önemli detayları ortaya çıkardı. Rapora göre, Bulutsuz'un olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği ve yaralanmasının hafif nitelikte olduğu belirtildi.
ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANDI!
Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve ünlü oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden şikayetçi oldukları davada, Adli Tıp Kurumu raporu geldi.
Raporda, Bulutsuz'un maruz kaldığı şiddet sonrası 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan davaya Adli Tıp Kurumu raporu eklendi.
YARALANMALAR HAFİF NİTELİKTE DEĞİL
Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.
Darbedildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz'un vücuduyla ilgili bilgi de verildi
Raporda ayrıca, "Vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, 9 Şubat 2022'de yapılan muayenesinde yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden ilk bakışta fark edilmediğine göre yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği" kaydedildi.
Bugünkü duruşmada rapora karşı tarafların beyanları alınacak.
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- Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!
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