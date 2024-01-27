Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!

Darbedildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz'un vücuduyla ilgili bilgi de verildi

Raporda ayrıca, "Vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, 9 Şubat 2022'de yapılan muayenesinde yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden ilk bakışta fark edilmediğine göre yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği" kaydedildi.

Bugünkü duruşmada rapora karşı tarafların beyanları alınacak.