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Vatan Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Vatan Caddesi’nde şüpheli çanta alarmı

Son dakika haberine göre Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Bölge trafiğe kapatıldıktan sonra patlatılan çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

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