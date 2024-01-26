Oy pusulalarındaki sıralama belli oluyor! YSK'da kura çekimi
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin oy pusulalarındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yarın (27 Ocak 2024) yapılacak. Kuraya seçime katılma yeterliliği bulunan 36 parti girebilecek. Kura çekimi YSK Başkanlığında yapılacak.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için yarın kura çekimi yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Takvime göre yarın, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekilecek.
Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.
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