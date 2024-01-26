CHP'de İzmir kaosu büyüyor! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday krizi! Gözler Parti Meclisi'nde
CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan savaş günden güne büyürken, parti içerisindeki karışıklık da devam ediyor. İmamoğlu'nun "eşbaşkan" gibi davranması ve Antalya, Muğla ve İzmir gibi illerde adayları kendisinin belirlemek istemesi partide ipleri gerdi. Yaşanan bu kaosun ortasında CHP PM, aday belirlemek için bugün tekrar bir araya gelecek. Toplantıda İzmir adayının bugün açıklanmayacağı ancak adaylık konusunun ele alınacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala kriz, kaos, iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan kaynıyor.
ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.
Bilindiği üzere İstanbul'un ilçelerinde kendi işaret ettiği adayları PM'den geçiren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in tasfiye edilişinde de rol oynadı.
ANKARA VE HATAY'DA KRİZ
Aday belirleme krizinin bir de Ankara ve Hatay ayağı var... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.
Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde yerel seçim çalışmalarında krizlerle boğuşan CHP'nin bugün yapacağı PM toplantısı ile bazı noktalardaki adaylarını açıklayacağı öğrenildi.
İZMİR KRİZİ SÜRÜYOR!
Muğla, Antalya ve Sakarya'nın adaylarının açıklanması beklenirken İzmir özelinde kriz hala devam ediyor. CHP'li kurmaylar İzmir adayının bugün açıklanmayacağını ancak ele alınacağını söylüyor.
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İzmir adayının belirlenmesi konusunda derin fikir ayrılıkları yaşıyor.
Eş başkan gibi hareket eden İmamoğlu İzmir adayının kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. Bu bağlamda İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin adaylığını Özgür Özel'e dayatıyor.
Diğer yandan kulislerde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de adı İzmir için anılıyor.
A Haber canlı yayınına bağlanan İlter Yeşiltaş, CHP'de yapılacak Parti Meclisi toplantısı ile ilgili detaylar hakkında bilgi verdi. Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 büyükşehir adayı hala açıklanmadı. Parti Meclisi, bugün aday belirleme gündemi ile toplanacak. Toplantıda, Antalya ve Muğla adaylarının netleşmesi bekleniyor. Aday düğümünün devam ettiği İzmir ile ilgili nihai karar için Şubat ayına işaret ediliyor." dedi.
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