CHP’de İzmir kaosu büyüyor! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday krizi! Gözler Parti Meclisi’nde

ANKARA VE HATAY'DA KRİZ

Aday belirleme krizinin bir de Ankara ve Hatay ayağı var... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.



Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.

Tüm bu yaşananların gölgesinde yerel seçim çalışmalarında krizlerle boğuşan CHP'nin bugün yapacağı PM toplantısı ile bazı noktalardaki adaylarını açıklayacağı öğrenildi.