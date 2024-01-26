Kargalarla ortak özelliklerimizi duyunca şoke olacaksınız! Bu kadarı da pes dedirtti
Genellikle siyah, parlak tüyleriyle tanınan kargagiller, bilinenin ötesinde bir zeka seviyesine sahip olan canlılardır. Kargalar, sürekli olarak kurnaz ve zeki olarak nitelendirilir, ki bu doğrudur. Bu türle ilgili genel kabullerden farklı olarak, kargaların zekalarının temelinde beyin ve vücut büyüklüğü oranları yatar. Bu nedenle, kargaların sergilediği olağanüstü zeka ve kurnazlık, biyolojik özellikleriyle de sıkı bir şekilde ilişkilidir.
Kargagiller ailesi, genellikle kargalar, kuzgunlar, saksağanlar ve su kuşları gibi çeşitli canlıları barındıran zengin bir familyadır. Bu familya içerisinde en çok dikkat çeken ve genellikle sinema ile mitolojide korku ve ölüm simgesi olarak betimlenen kargalar, aslında zekaları ve davranışlarıyla hayranlık uyandıran canlılardır. İşte bu etkileyici kuşlar hakkında bazı şaşırtıcı gerçekler:
Kargaların Sıradışı Cenaze Törenleri
Kargalar, türlerinden biri öldüğünde cenaze töreni düzenleyen nadir canlılardandır. Bu törenler, bazen tek bir kargayla ya da bir grupla gerçekleşebilir. Bu sıra dışı davranış, kargaların duygusal zeka kapasitelerine dair ipuçları sunmaktadır.
Küçük Çocuklar Gibi Bulmaca Çözebilen Kargalar
Kargaların zekası, küçük çocuklarla karşılaştırılabilecek düzeyde olabilir. 'Current Biology' dergisinin araştırmasına göre, kargalar bulmaca çözme sırasında alet kullanımını planlayabilir ve tuzakları aşarak başarıya ulaşabilirler.
Alet Kullanımı ve Yapımı Yetenekleri
1960'larda yapılan bir keşif, insanların alet kullanma becerisine sahip tek tür olmadığını gösterdi. Bu bağlamda, Yeni Kaledonya kargaları gibi bazı karga türleri, dallardan alet yapma yeteneğine sahiptir.
Dedikodu Yapan ve Kin Tutan Kargalar
Kargalar, insan yüzlerini tanıyabilir ve geçmişte kendilerine zarar veren insanlara karşı kin besleyebilirler. Bu özellikler, özellikle şehirlerde insanlarla iç içe yaşayan kargalarda daha belirgindir.
Yaratıcı Yiyecek Bulma Stratejileri
Kargalar, fırsatçı ve yaratıcıdır. Kendi yiyeceklerini bulmak için çeşitli stratejiler geliştirebilir, hatta bazen diğer hayvanlardan veya insanlardan yiyecek çalabilirler.
Evinizdeki Yardımcı Kargalar
Genç kargalar, ebeveynlerine uzun süre bağlı kalabilir ve hatta ailelerine diğer yavruların bakımında yardımcı olabilirler.
Lehçelere Sahip Kargalar
Kargaların sesleri, bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir ve tıpkı insanlardaki gibi lehçelere sahip olabilirler. Bir karga sürü değiştirirse, yeni dili sürü liderlerini taklit ederek öğrenirler.
Kargaların Ömrü
Kargalar hakkında yaygın bir yanılgı, bazı türlerinin 200 yıl kadar yaşadığı yönündedir. Ancak gerçekte kargalar doğada ortalama 15 - 20 yıl, özel bakım altında ise en fazla 30 yıl yaşayabilirler.
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- Kargalarla ortak özelliklerimizi duyunca şoke olacaksınız! Bu kadarı da pes dedirtti
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