Kargalarla ortak özelliklerimizi duyunca şoke olacaksınız! Bu kadarı da pes dedirtti

Kargagiller ailesi, genellikle kargalar, kuzgunlar, saksağanlar ve su kuşları gibi çeşitli canlıları barındıran zengin bir familyadır. Bu familya içerisinde en çok dikkat çeken ve genellikle sinema ile mitolojide korku ve ölüm simgesi olarak betimlenen kargalar, aslında zekaları ve davranışlarıyla hayranlık uyandıran canlılardır. İşte bu etkileyici kuşlar hakkında bazı şaşırtıcı gerçekler: