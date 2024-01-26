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Kayseri'de yangın faciası! Ölü ve yaralılar var?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Kayseri’de yangın faciası! Ölü ve yaralılar var?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 55'inci Sokakta çıktı. 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı kapladı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, binada farklı dairelerde yaşayan 1'i çocuk 9 kişi dumandan etkilenerek mahsur kaldı.

Ekipler, 1'i çocuk 8 kişiyi alevlerin arasından kurtararak, dışarı çıkardı. Alevlerin arasında kalan Döne Ergen'in (71) ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Döne Ergen'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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