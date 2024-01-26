Kayseri’de yangın faciası! Ölü ve yaralılar var?

Yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Döne Ergen'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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