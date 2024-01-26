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AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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AFAD duyurdu! Adana’da korkutan deprem

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de yerin 12.56 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

DEPREM YERİN 12.26 KM DERİNLİĞİNDE
Saat 01.01'de meydana gelen depremin 12.56 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2024-01-26 01:01:49 37.85417 36.14278 12.56 MW 4.4 Saimbeyli (Adana)
2024-01-26 00:11:11 38.22528 38.1225 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-26 00:01:02 37.77444 36.52111 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-01-25 23:48:21 38.20583 38.43333 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-25 23:44:15 41.52306 41.29861 7.0 ML 1.2 Karadeniz - [16.68 km] Hopa (Artvin)
2024-01-25 23:15:11 37.09028 28.97972 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-01-25 23:13:19 37.68861 35.35222 6.98 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-01-25 23:12:56 36.31667 36.35583 6.96 ML 1.7 Reyhanlı (Hatay)
2024-01-25 23:12:06 40.40556 28.82611 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.34 km] Mudanya (Bursa)
2024-01-25 23:10:12 38.07306 37.69806 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-01-25 22:57:11 41.25472 43.64389 8.31 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.53 km] Çıldır (Ardahan)
2024-01-25 22:42:44 38.20639 38.47472 14.11 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-01-25 22:33:48 38.32278 38.22528 7.45 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)

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