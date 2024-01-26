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Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024
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Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca alınan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

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