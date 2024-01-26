Çerez kralı yanında çalışan stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı
Çerez kralı olarak bilinen Gaziantepli evli ve üç çocuk babası iş insanı Cengiz E. iddialara göre stajyer E.M. ile ilişki yaşadı. Cengiz E.'nin çocuğunu dünyaya getiren genç kadın, evlenme vaadi ile kandırıldığını belirtip dava açtı.
Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız oğlu için babalık davası açtı. Mahkeme Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı Cengiz E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını verdi.
Ancak iş insanı Cengiz E. bir türlü bunulup DNA testine götürülemiyordu. Yaklaşık 1 milyarın üstünde mal varlığı olduğu ileri sürülen iş insanı Cengiz E'nin DNA testi alınması için baba avcısı avukat Varol Turbay büyük mücadelesi sonrası 3 yılda örnek alındı.
SONUÇ ÇIKTI: YÜZDE 99.99 BABASI!
İzmir Karşıyakalı üniversite öğrencisi E.M'den bir çocuk dünyaya getiren evli üç çocuk babası, Cengiz E.den alınan DNA sonucu geçtiğimiz günlerde çıktı ve mahkemeye gönderildi.
Birkaç kez denediği genç kadını para ile vazgeçiremeyince silahla ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Cengiz E. Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 99.99 baba çıktığı tebliğ edildi. Biyolojik babalara karşı adeta savaş açan avukat Varol Turbay, Gaziantepli iş adamına babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açıldığını açıkladı.
Karşıyaka'da oturan E.M. "Beni para ile satın alacağını sanıyor yanılıyor, silahla değil topla tüfekle gelse ondan korkmuyorum. Canımı da alsa davadan vazgeçmem kızım hamileyken gördüğüm şiddet ve yediğim tekmeler yüzünden belki de otistik doğdu. Çocuğum babasız kalmayacak, böyle baba olmaz olsun ama o nüfusunda baba kısmı boş kalmayacak" demişti.
YANINDA STAJ YAPIYORDU
İzmirli 22 yaşındaki E.M. iş insanı C.E'nin yanında işe stajyer olarak başladı. Ancak ikili arasında kısa sürede başlayan dostluk aşka dönüştü ve yasak aşk sonrası hamile kalmıştı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu ileri sürülen ve bunu sakladığı iddia edilen C.E'den İzmirli sevgilisi bir çocuk dünyaya getirdi.
Ancak milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi. Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız oğlu için babalık davası açtı.
Mahkeme gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı C.E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını vermiş ve üç yıla yakın süre kaçmıştı...
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