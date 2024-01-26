Çerez kralı yanında çalışan stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı

Karşıyaka'da oturan E.M. "Beni para ile satın alacağını sanıyor yanılıyor, silahla değil topla tüfekle gelse ondan korkmuyorum. Canımı da alsa davadan vazgeçmem kızım hamileyken gördüğüm şiddet ve yediğim tekmeler yüzünden belki de otistik doğdu. Çocuğum babasız kalmayacak, böyle baba olmaz olsun ama o nüfusunda baba kısmı boş kalmayacak" demişti.