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Ünlü olmak isterken parasından oldu! Hayatının şokunu yaşadı! "Bize 1850 lira borcunuz var" deyip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Ünlü olmak isterken parasından oldu! Hayatının şokunu yaşadı! Bize 1850 lira borcunuz var deyip...

Beykoz'da yaşayan 65 yaşındaki Recep C., oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için adım attı. İddiaya göre, hayalini gerçekleştirmek amacıyla internet arama motorlarını kullanan Recep C., oyunculuk ajanslarını araştırmaya başladı. Daha sonra bulduğu numaraya "Oyuncu olmak istiyorum" diyerek mesaj attı. Yaşlı adam, birkaç gün sonra gelen aramayla ise hayatının şokunu yaşadı.

Beykoz'da yaşayan 65 yaşındaki Recep C., uzun süredir içinde taşıdığı oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için adım attı ancak bu adım, dolandırıcıların kurduğu bir tuzakla sonuçlandı. İddiaya göre, oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla internet arama motorlarını kullanan Recep C., oyunculuk ajanslarının tuzağına düştü.

Sabah'ta yer alan habere göre; İnternet arama motoru kurbanlarına bir yenisi daha eklendi. Beykoz'da yaşayan Recep C. (65) yıllardır oyuncu olmak istiyordu. İddiaya göre hayalinin peşinden giden adam, internette oyunculuk ajanslarını araştırmaya başladı.

Recep C., herhangi bir oyunculuk ajansına başvurmak için internet sitesinde bir telefon numarası keşfetti. Bulduğu numaraya 20 Aralık 2021 günü "Oyuncu olmak istiyorum" şeklinde mesaj attı.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Adam, birkaç gün sonra gelen aramayla ise hayatının şokunu yaşadı. Ajansın sözde yetkilisi olan kadın, "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" dedi.

Sözleriyle mağduru korku ve paniğe sevk eden kadın, parayı telefona gönderdikleri hesap numarasına atmasını istedi. Parayı alan kadın bununla da yetinmedi ve bu kez de, "1450 lira ödemeniz gerekiyor. Siz parayı gönderin, biz 15 dakika içerisinde iadesini yaparız" şeklinde konuştu.

Bu parayı da hesaba yatıran Recep C., son olarak "Dosya parası olarak 3 bin lira daha vereceksiniz" bahanesiyle aranınca dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

Konuya ilişkin ifade veren Aymelek D., Recep C.'yi arayarak çeşitli bahanelerle para istediğine dair tüm suçlamaları reddetti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüphelinin borcu olduğunu iddia ederek müştekiyi kandırdığı ve toplamda 1850 lira menfaat temin ettiğini belirterek şüpheli Aymelek D'.nin (24) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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