Bedelli Askerlik yerleri E-DEVLET SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

📍08 Şubat 2024

📍07 Mart 2024

📍18 Nisan 2024

📍16 Mayıs 2024