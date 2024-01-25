Bedelli Askerlik yerleri E-DEVLET SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2024 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belirlendi. Bedelli askerlik sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2024 yılı bedelli askerlik başvurularını tamamlayan adaylar için heyecanla beklenen an geldi. Aralık ayına kadar başvurusunu gerçekleştiren adayların bedelli askerlik yerleri belli olacak ve bu bilgiler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, adaylara kısa bir süre içerisinde açılacak, böylece askerlik sürecini elektronik ortamda takip etmek isteyenler, e-Devlet aracılığıyla kolayca yerleştirildikleri birliği öğrenebilecekler. İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK 2024 YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı.
Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI 2024
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
📍08 Şubat 2024
📍07 Mart 2024
📍18 Nisan 2024
📍16 Mayıs 2024
📍27 Haziran 2024
📍25 Temmuz 2024
📍22 Ağustos 2024
📍19 Eylül 2024
📍17 Ekim 2024
📍14 Kasım 2024
📍12 Aralık 2024
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- Bedelli Askerlik yerleri E-DEVLET SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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