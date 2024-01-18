Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Demet demet dolarlarla sosyal medyada şov yapıp 'görgüsüz' eleştirilere gelemeyen, lüks yaşantısıyla gündemi bir süre meşgul eden Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Sıla Doğu ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Dilan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle akıl hastanesinde olduğu haberleri yayılırken, fenomenin ve kız kardeşinin yazdığı mektuplar gündemi çalkaladı. İşte Dilan ve Sıla'nın mektupta yazdıkları...