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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Demet demet dolarlarla sosyal medyada şov yapıp 'görgüsüz' eleştirilere gelemeyen, lüks yaşantısıyla gündemi bir süre meşgul eden Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Sıla Doğu ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Dilan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle akıl hastanesinde olduğu haberleri yayılırken, fenomenin ve kız kardeşinin yazdığı mektuplar gündemi çalkaladı. İşte Dilan ve Sıla'nın mektupta yazdıkları...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 23:09
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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Dilan Polat, fenomen olarak ün yapmaya başlarken birkaç yıl içinde kurduğu güzellik merkezleriyle eşi Engin Polat ile birlikte köşeyi döndü.

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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Sosyal medya dolarları saçarken, çıktığı TV programlarından altınlı kahve içen Dilan Polat, eşi ve kız kardeşi Sıla ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine girdi.

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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Gündemden bir Dilan geçip giderken, ünlü fenomen ve kardeşinin yazdığı mektup şaşkına çevirdi.

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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU'DAN MEKTUP VAR

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Mektup devri Dilan Polat ile geri geldi! Sıla Doğu ile dert yandı: Suçsuz yere yatmak zor olan, ciğerim sızlıyor

Tutuklu fenomen Dilan Polat ve aynı cezaevinde kalan kardeşi Sıla Doğu, bu kez de yakın arkadaşlarına mektup yolladı.
Dilan Polat mektupta çocuklarına olan özleminden bahsederken Sıla Doğu ise haksız yere cezaevinde olduğunu yazdı. İşte mektupta yazanlar...