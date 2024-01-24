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Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024
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Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama

Son dakika haberine göre Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında bir aracın arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin Kabataş-Soğanlı arasında yapıldığı bildirildi.

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