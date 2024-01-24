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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YERİN 7 KM DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE;

2024-01-24 01:15:53 38.01917 36.39944 7.0 ML 3.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-01-24 00:33:06 39.84444 33.30472 9.31 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale)
2024-01-24 00:32:46 38.03639 37.37222 6.8 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-01-24 00:29:54 43.86361 38.85528 6.78 ML 2.6 Karadeniz
2024-01-24 00:16:11 38.33861 37.35139 8.47 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-01-24 00:14:28 40.33056 42.18806 7.0 ML 1.0 Narman (Erzurum)
2024-01-24 00:14:03 36.11917 28.10861 9.89 ML 1.9 Akdeniz - [56.90 km] Marmaris (Muğla)
2024-01-24 00:13:00 38.87083 37.45806 7.01 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2024-01-24 00:00:53 38.70417 43.08139 7.0 ML 1.9 Van Gölü - [09.81 km] Tuşba (Van)
2024-01-23 23:52:24 38.14611 38.44194 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-01-23 23:41:28 36.36833 28.42861 28.13 ML 1.6 Akdeniz - [40.92 km] Marmaris (Muğla)
2024-01-23 23:37:37 36.98722 29.36972 6.3 ML 1.3 Çameli (Denizli)

Akdeniz’de deprem! AKDENİZ'DE DEPREM!

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