Bakan Fahrettin Koca’dan X hastalığı mesajı: Rahat olun

Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.

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