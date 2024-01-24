Bakan Fahrettin Koca'dan X hastalığı mesajı: Rahat olun
Son günlerde sosyal medyada X hastalığı ile ilgili yayılan iddialar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.
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