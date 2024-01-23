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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)

Tarih:2024-01-23

Saat:23:04:43 TSİ

Enlem:35.85833 N

Boylam:30.92056 E

Derinlik:38.82 km

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-01-23 23:04:4335.8583330.9205638.82MW4.1Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)Detay

2024-01-23 22:09:4638.2211137.352227.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 22:09:4539.8238941.411676.7ML1.3Palandöken (Erzurum)Detay

2024-01-23 22:04:4838.0358336.829726.99ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 22:00:0038.1491738.446397.0ML1.0Sincik (Adıyaman)Detay

2024-01-23 21:54:4838.2547238.196117.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-01-23 20:44:5836.3228.6730627.81ML1.5Akdeniz - [43.62 km] Fethiye (Muğla)Detay

2024-01-23 20:08:0438.9716726.0919410.24ML1.9Ege Denizi - [44.27 km] Karaburun (İzmir)Detay

2024-01-23 19:38:0036.0377829.0697223.82ML2.3Akdeniz - [34.68 km] Kaş (Antalya)Detay

2024-01-23 19:37:5038.4772239.576397.0ML1.1Maden (Elazığ)Detay

2024-01-23 19:18:5837.9536138.201947.47ML1.5Merkez (Adıyaman)Detay

2024-01-23 19:16:0639.7833341.858067.04ML1.3Köprüköy (Erzurum)Detay

2024-01-23 19:15:2738.1416738.468067.0ML1.1Sincik (Adıyaman)Detay

2024-01-23 19:07:5839.1872240.33753.56ML1.3Kiğı (Bingöl)Detay

2024-01-23 19:04:2237.2891731.302786.68ML1.2Manavgat (Antalya)Detay

2024-01-23 19:02:2938.4713939.451947.0ML1.2Maden (Elazığ)Detay

2024-01-23 18:54:1438.1411138.437227.0ML1.1Sincik (Adıyaman)Detay

2024-01-23 18:51:0837.2633336.775286.53ML2.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 18:41:3039.4155644.099177.04ML1.2Doğubayazıt (Ağrı)Detay

2024-01-23 18:31:2738.157537.926942.68ML1.3Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-01-23 18:19:1038.1472238.437227.0ML1.0Sincik (Adıyaman)Detay

2024-01-23 18:15:1438.1891738.712787.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay

2024-01-23 18:01:0938.0869437.0757.01ML1.9Ekinözü (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 17:56:1138.4638.0357.01ML2.5Akçadağ (Malatya)Detay

2024-01-23 17:48:0137.9286136.317227.0ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 17:36:0137.7861137.478897.0ML1.7Çağlayancerit (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 17:28:1540.0397241.795286.94ML1.1Pasinler (Erzurum)Detay

2024-01-23 17:17:4838.8836137.356.94ML1.5Gürün (Sivas)Detay

2024-01-23 17:10:2138.102538.493897.0ML1.7Sincik (Adıyaman)Detay

2024-01-23 17:01:5537.4436137.148337.0ML2.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 16:59:1238.1694438.699447.0ML1.2Pütürge (Malatya)Detay

2024-01-23 16:41:1137.8016728.257786.88ML1.1Yenipazar (Aydın)Detay

2024-01-23 16:33:1539.2913928.340287.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)Detay

2024-01-23 16:19:3438.1380628.009727.0ML1.4Ödemiş (İzmir)Detay

2024-01-23 16:19:1939.3113928.353066.99ML2.4Sındırgı (Balıkesir)Detay

2024-01-23 15:55:5638.3302827.205287.0ML1.8Buca (İzmir)Detay

2024-01-23 15:55:5638.3494427.296677.0ML0.7Buca (İzmir)Detay

2024-01-23 15:55:1037.417543.990287.0ML1.9Yüksekova (Hakkari)Detay

2024-01-23 15:47:3438.0408336.425836.68ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-01-23 15:36:3337.5597228.981947.56ML0.8Tavas (Denizli)Detay

2024-01-23 15:19:1438.1827838.616677.0ML0.6Pütürge (Malatya)

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