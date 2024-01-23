Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2024-01-23
Saat:23:04:43 TSİ
Enlem:35.85833 N
Boylam:30.92056 E
Derinlik:38.82 km
AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-01-23 23:04:4335.8583330.9205638.82MW4.1Akdeniz - [68.39 km] Kumluca (Antalya)Detay
2024-01-23 22:09:4638.2211137.352227.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 22:09:4539.8238941.411676.7ML1.3Palandöken (Erzurum)Detay
2024-01-23 22:04:4838.0358336.829726.99ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 22:00:0038.1491738.446397.0ML1.0Sincik (Adıyaman)Detay
2024-01-23 21:54:4838.2547238.196117.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-01-23 20:44:5836.3228.6730627.81ML1.5Akdeniz - [43.62 km] Fethiye (Muğla)Detay
2024-01-23 20:08:0438.9716726.0919410.24ML1.9Ege Denizi - [44.27 km] Karaburun (İzmir)Detay
2024-01-23 19:38:0036.0377829.0697223.82ML2.3Akdeniz - [34.68 km] Kaş (Antalya)Detay
2024-01-23 19:37:5038.4772239.576397.0ML1.1Maden (Elazığ)Detay
2024-01-23 19:18:5837.9536138.201947.47ML1.5Merkez (Adıyaman)Detay
2024-01-23 19:16:0639.7833341.858067.04ML1.3Köprüköy (Erzurum)Detay
2024-01-23 19:15:2738.1416738.468067.0ML1.1Sincik (Adıyaman)Detay
2024-01-23 19:07:5839.1872240.33753.56ML1.3Kiğı (Bingöl)Detay
2024-01-23 19:04:2237.2891731.302786.68ML1.2Manavgat (Antalya)Detay
2024-01-23 19:02:2938.4713939.451947.0ML1.2Maden (Elazığ)Detay
2024-01-23 18:54:1438.1411138.437227.0ML1.1Sincik (Adıyaman)Detay
2024-01-23 18:51:0837.2633336.775286.53ML2.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 18:41:3039.4155644.099177.04ML1.2Doğubayazıt (Ağrı)Detay
2024-01-23 18:31:2738.157537.926942.68ML1.3Doğanşehir (Malatya)Detay
2024-01-23 18:19:1038.1472238.437227.0ML1.0Sincik (Adıyaman)Detay
2024-01-23 18:15:1438.1891738.712787.0ML1.0Pütürge (Malatya)Detay
2024-01-23 18:01:0938.0869437.0757.01ML1.9Ekinözü (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 17:56:1138.4638.0357.01ML2.5Akçadağ (Malatya)Detay
2024-01-23 17:48:0137.9286136.317227.0ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 17:36:0137.7861137.478897.0ML1.7Çağlayancerit (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 17:28:1540.0397241.795286.94ML1.1Pasinler (Erzurum)Detay
2024-01-23 17:17:4838.8836137.356.94ML1.5Gürün (Sivas)Detay
2024-01-23 17:10:2138.102538.493897.0ML1.7Sincik (Adıyaman)Detay
2024-01-23 17:01:5537.4436137.148337.0ML2.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 16:59:1238.1694438.699447.0ML1.2Pütürge (Malatya)Detay
2024-01-23 16:41:1137.8016728.257786.88ML1.1Yenipazar (Aydın)Detay
2024-01-23 16:33:1539.2913928.340287.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)Detay
2024-01-23 16:19:3438.1380628.009727.0ML1.4Ödemiş (İzmir)Detay
2024-01-23 16:19:1939.3113928.353066.99ML2.4Sındırgı (Balıkesir)Detay
2024-01-23 15:55:5638.3302827.205287.0ML1.8Buca (İzmir)Detay
2024-01-23 15:55:5638.3494427.296677.0ML0.7Buca (İzmir)Detay
2024-01-23 15:55:1037.417543.990287.0ML1.9Yüksekova (Hakkari)Detay
2024-01-23 15:47:3438.0408336.425836.68ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-01-23 15:36:3337.5597228.981947.56ML0.8Tavas (Denizli)Detay
2024-01-23 15:19:1438.1827838.616677.0ML0.6Pütürge (Malatya)
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