Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.