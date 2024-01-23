Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?

Zeytinburnu kesik kafa cinayeti nedir sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı kişinin kafasını kesen şahıs, yaşanan dehşet anının ardından panik içinde hareket ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, kaçış girişiminde bulunurken camdan atlaması sonucu yaralandı. Olayın kısa sürede yayılmasıyla birlikte, bölge sakinleri ve olaya tanık olanlar arasında büyük bir şok oluştu.İşte Zeytinburnu cinayetine ilişkin son gelişmeler...

ZEYTİNBURNU KESİK KAFA OLAYI NEDİR?