Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
Zeytinburnu'nda tartıştığı kişinin kafasını kesen şahıs kan dondurdu. Olay kısa sürede tepkilere neden olurken detayları ise merak konusu oldu. Şahıs tartıştığı kişinin kafasını kestikten sonra panik içinde camdan atlayarak kaçmaya çalışırken yaralandı. Peki tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Neden aşağıya atladı?
Zeytinburnu kesik kafa cinayeti nedir sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı kişinin kafasını kesen şahıs, yaşanan dehşet anının ardından panik içinde hareket ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, kaçış girişiminde bulunurken camdan atlaması sonucu yaralandı. Olayın kısa sürede yayılmasıyla birlikte, bölge sakinleri ve olaya tanık olanlar arasında büyük bir şok oluştu.İşte Zeytinburnu cinayetine ilişkin son gelişmeler...
ZEYTİNBURNU KESİK KAFA OLAYI NEDİR?
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi'nde, yabancı uyruklu iki kişi arasında başlayan kavga, dehşet verici bir olaya dönüştü. Taraflardan biri, kavganın şiddetlenmesi üzerine baltayla arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.
Bu korkunç eylemin ardından saldırgan, olay yerinden kaçmak isterken elindeki baltayla balkondan atlayarak intihar girişiminde bulundu.
SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın şok etkisiyle çevre sakinleri ve tanıklar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırganı yaralı olarak hastaneye kaldırdı.
İlk müdahalenin ardından şüphelinin sağlık durumu hakkında bilgi alınmaya çalışılırken, polis ekipleri ise soruşturmayı sürdürüyor.
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- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
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