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KOMEK BAHAR KAYIT TAKVİMİ 2024 | Konya KOMEK başvurusu nerede, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı komek.gov.tr

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Giriş Tarihi: 23.01.2024
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KOMEK BAHAR KAYIT TAKVİMİ 2024 | Konya KOMEK başvurusu nerede, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı komek.gov.tr

2024 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK kurslarına katılmak isteyenler, KOMEK online kayıt başvuru ekranını araştırıyor. Komek.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen başvuru formu, adaylara online veya yüz yüze eğitim alma imkanı sunuyor. Peki Konya KOMEK başvurusu nerede, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı komek.gov.tr...

KOMEK, geniş bir yelpazede sunulan eğitim olanakları ile Konya'da yaşayan vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuyor. ASEM, KUZEM, spor, yüzme, mesleki eğitim, uzaktan eğitim ve hobi eğitimleri gibi çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılmak isteyenler için başvurular başladı. Bu süreç, bireylere kendi ilgi alanlarına uygun bir eğitim programı seçme şansı veriyor. Peki Konya KOMEK başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KOMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

KOMEK kayıt başvuru süreçleri 23 Ocak günü başladı. Kayıtlar ise komek.org.tr adresinden alınıyor.

KOMEK ONLİNE KAYIT EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

Bahar dönemi hafta sonu dersleri 17 Şubat - 9 Haziran 2024 tarihlerinde olacak. Hafta içi dersleri ise 19 Şubat - 14 Haziran 2024 tarihlerinde ücretsiz olacak.

KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor.

Yetişkinler için güz döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK ve ASEM'e başvurular 23 Ocak'ta başlıyor. Başvurular 5 Şubat tarihine kadar "konya.bel.tr" ve "komek.org.tr" adreslerinden yapılabilecek.

KOMEK birikimlerini güçlendirip genişleterek bu güne kadar 725 branşta, 83 merkezde, 38 oyun salonu, 37 spor salonu, 25 yüzme havuzu faaliyetleriyle 1.424.024 katılımcıyı kucaklayan hizmet kapasitesine ulaşmıştır.

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