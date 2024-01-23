KOMEK BAHAR KAYIT TAKVİMİ 2024 | Konya KOMEK başvurusu nerede, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı komek.gov.tr

KOMEK, geniş bir yelpazede sunulan eğitim olanakları ile Konya'da yaşayan vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuyor. ASEM, KUZEM, spor, yüzme, mesleki eğitim, uzaktan eğitim ve hobi eğitimleri gibi çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılmak isteyenler için başvurular başladı. Bu süreç, bireylere kendi ilgi alanlarına uygun bir eğitim programı seçme şansı veriyor. Peki Konya KOMEK başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KOMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

KOMEK kayıt başvuru süreçleri 23 Ocak günü başladı. Kayıtlar ise komek.org.tr adresinden alınıyor.