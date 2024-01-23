İstanbul Zeytinburnu’nda kan donduran vahşet! Balta ile kafasını koparıp balkondan attı

Zeytinburnu'nda çatı katında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını baltayla öldürdükten sonra başını keserek aşağı attı. Ardından çatıdan atlayan adam yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayın görgü şahidi temizlik işçisi o anları anlattı.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu. Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti.