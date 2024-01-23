İstanbul Bayrampaşa’da trafikte tartışma kanlı bitti! Aracını park ederken kurşun yağdı

"PARK EDERKEN OLMUŞ"

Mahalle sakini Osman Süren, "Biz yukarıda oturuyorduk, olay anında. Silah sesine geldik buraya. Bekçi arkadaşlar da ışınlandı resmen. Biz de onlarla aynı anda geldik zaten. Vurulan kişi zıpladığı için üstten yara almadı, ayaklarından vuruldu. Biz üç el silah sesi duyduk. Bir kişi yerde yatıyordu, onun da bilinci açıktı. Hemen müdahale ettiler, kemerini çıkarmış, kendi kendine müdahale uygulamış. O an bir şeyler söylüyordu, park ederken olmuş olay" dedi.

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