İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartışma kanlı bitti! Aracını park ederken kurşun yağdı
İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından takip edilen bir kişi aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücü yaralanırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.
Bayrampaşa'da, iddiaya göre trafikte tartıştığı kişiler tarafından takip edilen sürücü, otomobilini park ederken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Altıntepsi Mahallesi Kubilay Sokak'ta, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü trafikte bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma bittikten şüpheliler tartıştıkları sürücüyü takip etti.
Sürücü, otomobilinin park ettiği sırada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar araçla olay yerinden hızla uzaklaşırken sürücü bacağından yaralandı. Silah sesini duyarak gelen bekçiler yaralıya müdahale ederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında sokakta 3 adet boş kovan tespit edildi. Mermilerden ikisinin park halindeki otomobile isabet ettiği belirlenirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"PARK EDERKEN OLMUŞ"
Mahalle sakini Osman Süren, "Biz yukarıda oturuyorduk, olay anında. Silah sesine geldik buraya. Bekçi arkadaşlar da ışınlandı resmen. Biz de onlarla aynı anda geldik zaten. Vurulan kişi zıpladığı için üstten yara almadı, ayaklarından vuruldu. Biz üç el silah sesi duyduk. Bir kişi yerde yatıyordu, onun da bilinci açıktı. Hemen müdahale ettiler, kemerini çıkarmış, kendi kendine müdahale uygulamış. O an bir şeyler söylüyordu, park ederken olmuş olay" dedi.
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