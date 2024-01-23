Kadıköy'de yayaya kırmızı ışık denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı
İstanbul Kadıköy'de dron ile kontrol yapan polis ekipleri kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 13 yayaya para cezası kesti. Denetimi kabul etmeyen bir şahıs ise ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.
Kadıköy'de dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde dronla kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi.
Kurallara uymayan 13 yayaya 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Cezayı kabul etmeyen ve kimliğini göstermek istemeyen bir kişi denetim noktasından uzaklaşmaya çalıştı.
Ekipler ceza yazılan yayayı denetim noktasına getirerek polis otosuna bindirdi. Kırmızı ışıkta geçen yaya ceza yemekten kurtulamadı.
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