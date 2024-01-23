Kadıköy’de yayaya kırmızı ışık denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı

Kadıköy'de dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 lira ceza yazıldı. Denetimde cezayı kabul etmeyen ve kimliğini vermek istemeyen bir kişi ekipler tarafından polis otosuna bindirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Rıhtım Caddesi'nde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik ışıklarına uymayan yayalara yönelik yapılan denetimde dronla kurallara uymayanlar havadan tespit edilerek ışıklarda bulunan ekibe bildirildi.