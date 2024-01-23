Karadeniz’de istavrit bereketi! Tezgahlar doldu taştı fiyatlar çakıldı

Son 2 aydır istavrit bolluğu yaşadıklarını belirten balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Geçen sene çok palamut bolluğu oldu ama bu sene beklendiği gibi olmadı. Bir kere kar yağmasından dolayı hamsi kısa sürdü. o yüzden hamsi balığı yok gelse de az geliyor. Son 2 aydır istavrit bolluğu yaşanıyor. Bu durum da tezgahlara yansıyor. İstavrit'i fiyatı şu an 50 TL. Şu anda hamsi, çinakop ve barbun balığı yok çünkü çıkmıyor" dedi.

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