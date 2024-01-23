Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve uzay bilimine katkılarıyla dikkat çekiyor. ABD'de geçirdiği 10 yıl boyunca NASA'da astrofizik ve derin uzay alanında önemli çalışmalara imza atan Dr. Umut Yıldız, uzun bir sürenin ardından Türkiye'ye dönme kararıyla gündeme geldi. Peki Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrılıp Türkiye'ye dönme kararı, uzay araştırmalarına büyük bir katkı sağlayacak bir ismin ülkesine dönüşü olarak büyük ilgi uyandırdı. Dr. Yıldız, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile uzun yıllar süren NASA kariyerini noktalayarak Türkiye'de uzay alanındaki çalışmalara odaklanacağını belirtti. Peki Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
UMUT YILDIZ KİMDİR?
Umut Yıldız, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri bilime meraklı olan Yıldız'ın bu alandaki merakı, ilerleyen yaşlarda da artarak devam etti. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Yıldız, ardından Hollanda Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı.
Herschel Uzay Teleskobu'nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda da yer alan Yıldız'ın çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği geliyor. Yıldız'ın uzay alanından yayımlanmış birçok makalesi de bulunuyor.
ASTROFİZİK NE DEMEK?
Astrofizik, astronomi ve fizik bilimlerinin birleşimini ifade eden bir disiplindir. Astrofizik, gök cisimlerinin doğası, evrimi, hareketi ve etkileşimleri gibi konuları anlamak için fizik prensiplerini kullanır. Gök cisimleri arasındaki uzaklıklar, madde ve enerjinin evrimi, kara delikler, yıldızlar, galaksiler gibi konular astrofiziksel çalışmalara örnek olarak verilebilir.
TÜRKİYE'YE NEDEN DÖNÜYOR?
A Haber canlı yayınına katılan Umut Yıldız, Türkiye'ye dönme nedenini anlattı. Yıldız, "Deneyimleri Türkiye'de değerlendirme zamanı gelmişti ve ben de dönüş yaptım." dedi.
İşte Yıldız'ın o açıklamaları
Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderdi. Uzun zamandır beklediğimiz bir durumdu. Benim Türkiye'ye gelmem bir anda olmadı burada işleyen bir süreç var. Ben üniversite biter bitmez yurt dışına gittim ve 21 yıl kaldım. Bunun son 10 senesi NASA'da geçti. Türkiye'de özel bir uzay şirketi son 2 sene içerisinde 5 tane uyduyu uzaya gönderdi. Bu zaman içerisinde ben de bu projelere katkıda bulundum. Bu potansiyelin çok daha büyük olduğunu fark ettikten sonra orada edindiğimiz deneyimleri Türkiye'de değerlendirme zamanı gelmişti ve ben de dönüş yaptım.
UFAK AMA ÖNEMLİ ADIMLAR
Türkiye özellik uzay alanında ufak uda adımlar atıyor ama bu çok önemli. Uzaya yönelik ekonominin ucuzlamasında sonra bütün dünyada uzay şirketleri kuruluyor. Türkiye'de özel şirketler kuruldu ve biz de bunu en başından yakalamış durumdayız. Daha fazla şirketlerin kurulacağını görebiliyoruz. Savunma sanayiinde çok fazla çalışan mühendis var ve bunlar çok iyi oluyorlar. Bunlar sonrasında uzay şirketlerinde değerlendirilebilecek pozisyonlara geliyorlar.
ALPER GEZERAVCI SEYAHATE GİTMEDİ
Alper Gezeravcı bir seyahate gitti. Bu Türkiye'nin gerçek bir uzay görevi. Bizim orada ne yapacağımız çok önemli. Alper Gezeravcı yukarı çıkıp fotoğraf çekmeyecek. Türkiye'nin ırmaklarını ne güzelmiş demeyecek. Böyle bir şey yapmayacak. Türkiye'de üniversitelerde hocalarımızın hazırladığı deneyleri yapacak. Biz hala başka konuşmalar peşindeyiz. Otobüsü biz yapsaydık, roketi biz yapsaydık, bunları peşindeyiz. Ever şu anda elimizde kendi roketimiz yok ama şunu anlamak lazım. Bu bir ulaştırma şirketi ve biz de bunu kullandık. Burada önemli olan görevi yapmak. Parasını verilince gidilebilir. Herkes gidebilir. Ama burada bir görev varsa bunu yapan kişi krediyi kazanır. Turistik seyahat eleştirileri çok yanlış.
Türkiye kendi roketini yapmaya başladı. Roketsan var ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Türkiye fırlatma istasyonu kuracaktır. Bunların da planlarını biliyorum. Şu anda yer belirleme çalışmaları var ve biz bunların varlığını biliyoruz. Biz o yolu da yapacağız..
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- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
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