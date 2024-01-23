Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan neden ayrıldı, Türkiye’ye neden dönüyor?

Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderdi. Uzun zamandır beklediğimiz bir durumdu. Benim Türkiye'ye gelmem bir anda olmadı burada işleyen bir süreç var. Ben üniversite biter bitmez yurt dışına gittim ve 21 yıl kaldım. Bunun son 10 senesi NASA'da geçti. Türkiye'de özel bir uzay şirketi son 2 sene içerisinde 5 tane uyduyu uzaya gönderdi. Bu zaman içerisinde ben de bu projelere katkıda bulundum. Bu potansiyelin çok daha büyük olduğunu fark ettikten sonra orada edindiğimiz deneyimleri Türkiye'de değerlendirme zamanı gelmişti ve ben de dönüş yaptım.

UFAK AMA ÖNEMLİ ADIMLAR

Türkiye özellik uzay alanında ufak uda adımlar atıyor ama bu çok önemli. Uzaya yönelik ekonominin ucuzlamasında sonra bütün dünyada uzay şirketleri kuruluyor. Türkiye'de özel şirketler kuruldu ve biz de bunu en başından yakalamış durumdayız. Daha fazla şirketlerin kurulacağını görebiliyoruz. Savunma sanayiinde çok fazla çalışan mühendis var ve bunlar çok iyi oluyorlar. Bunlar sonrasında uzay şirketlerinde değerlendirilebilecek pozisyonlara geliyorlar.