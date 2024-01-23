SpaceX’te çalışan Türk mühendis Yiğit Tokbey hayatını kaybetti! Eski manken Hülya Yiğitalp’in evlat acısı

California Otoyol Devriyesi (CHP) yetkilisi Maria Barriga 20 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, Tokbey'in bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktığını ve motosikletinin kontrolünü kaybettiğini belirtti. Kaza sırasında havanın sisli ve görüş mesafesinin sınırlı olduğunu aktaran Barriga, görgü tanıklarının ifadesine göre Tokbey'e başka araçların çarpmış olabileceğini ifade etti.