VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
Feribot ve vapur yolculuğunu tercih edenler, iptal edilen seferler nedeniyle dikkatlerini daha fazla bu ulaşım araçlarına çevirdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerde aksama yaşandığı belirtildi. Bu durum, seyahat planlarını düzenlemekte olan yolcuların dikkatini çekti ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmelerine neden oldu.
İstanbul'daki vapur seferleriyle ilgili son gelişmeler yakından takip edilmektedir. İşe veya okula gitmek zorunda olanlar, günlük yaşamlarını sürdürmek adına vapur sefer saatlerinde olası bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) feribot seferleri de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki 22 Ocak İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
İDO İPTAL SEFER DUYURUSU
İDO iptal edilen sefelerini şu şekilde duyurdu:
"Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 22.01.2024 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 22.01.2024 11:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 22.01.2024 15:30
ŞEHİR HATLARI SEFERLER İPTAL Mİ?
Şehir Hatları tarafından duyurulmuş bir sefer değişikliği ya da iptal durumu bulunmamaktadır.
BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER
22.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...
- Emeklilikte SGK Başuzmanı rotayı çizdi! 1999, 2000, 2001, 2002 sonrası dikkat! Torbada o da var: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik...
- Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
- Sadece keskin gözlere sahip olanlar için bulmaca: Resimdeki gizli periyi 5 saniyede bulabilir misin?
- Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
- Genel Af çıkacak mı, yargı paketinde var mı? Bakan Tunç açıkladı! 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af, denetimli serbestlik...
- 2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...