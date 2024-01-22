VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?

İstanbul'daki vapur seferleriyle ilgili son gelişmeler yakından takip edilmektedir. İşe veya okula gitmek zorunda olanlar, günlük yaşamlarını sürdürmek adına vapur sefer saatlerinde olası bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) feribot seferleri de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki 22 Ocak İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?

İDO İPTAL SEFER DUYURUSU

İDO iptal edilen sefelerini şu şekilde duyurdu: