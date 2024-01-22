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VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?

Feribot ve vapur yolculuğunu tercih edenler, iptal edilen seferler nedeniyle dikkatlerini daha fazla bu ulaşım araçlarına çevirdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerde aksama yaşandığı belirtildi. Bu durum, seyahat planlarını düzenlemekte olan yolcuların dikkatini çekti ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmelerine neden oldu.

İstanbul'daki vapur seferleriyle ilgili son gelişmeler yakından takip edilmektedir. İşe veya okula gitmek zorunda olanlar, günlük yaşamlarını sürdürmek adına vapur sefer saatlerinde olası bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) feribot seferleri de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki 22 Ocak İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?

İDO İPTAL SEFER DUYURUSU

İDO iptal edilen sefelerini şu şekilde duyurdu:

"Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 22.01.2024 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 22.01.2024 11:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 22.01.2024 15:30

ŞEHİR HATLARI SEFERLER İPTAL Mİ?

Şehir Hatları tarafından duyurulmuş bir sefer değişikliği ya da iptal durumu bulunmamaktadır.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

22.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

22.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
22.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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