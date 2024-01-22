‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun! Yakınlık kurup güvenini kazandı

İngiltere'de yaşayan Yıldız K., eşinden boşandıktan sonra 2023'ün başlarından İstanbul'a taşındı. Burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan genç kadın, arkadaş ortamında reklam şirketi sahibi ve yapımcı olduğunu ileri süren Cengizhan A. ile tanıştı. İkilinin arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra gönül bağına dönüştü. İddiaya göre bu durumu fırsat bilen Cengizhan A. birçok reklam, film çektiğini ve yeni çekeceği filmlerden 36 milyon hasılat getireceğini söyleyerek Yıldız K.'a ortak olması için teklifte bulundu.