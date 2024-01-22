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‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun! Yakınlık kurup güvenini kazandı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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‘Film çekiyorum’ bahanesiyle vurgun! Yakınlık kurup güvenini kazandı

Boşandıktan sonra İngiltere'den İstanbul'a taşınarak yeni bir hayat kurmak isteyen Yıldız K., yapımcı Cengizhan A. ile tanıştı. Film çekeceğini söyleyerek ortalık teklifinde bulunan Cengizhan A.'ya 1 milyon liranın üzerinde ödeme yapan Yıldız K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.

İngiltere'de yaşayan Yıldız K., eşinden boşandıktan sonra 2023'ün başlarından İstanbul'a taşındı. Burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan genç kadın, arkadaş ortamında reklam şirketi sahibi ve yapımcı olduğunu ileri süren Cengizhan A. ile tanıştı. İkilinin arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra gönül bağına dönüştü. İddiaya göre bu durumu fırsat bilen Cengizhan A. birçok reklam, film çektiğini ve yeni çekeceği filmlerden 36 milyon hasılat getireceğini söyleyerek Yıldız K.'a ortak olması için teklifte bulundu.

ÇEKİMLER BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI

Yıldız K., duyduğu güven sayesinde iki ayrı filme ortak oldu. Genç kadın, acil paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine lüks marka aracını satarak toplamda 1 milyon 40 bin lirayı elleriyle Cengizhan'a verdi. Cengizhan A., filmi çekeceğiz bahanesiyle kamera satın alsa da çekimler bir türlü başlamadığı ileri sürüldü.

FİLME ORTAK OLMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Sürekli olarak geçiştirmeye yönelik bahanelerle karşılaşan Yıldız K., Cengizhan'ın başkalarından borç aldığını ve ödemediği için haczedilecek durumuna geldiğini öğrendi. Defalarca parasını istese de tehdit ve hakaretlerle karşılaştı. Filmin gişe hasılatından pay alacağı ümidiyle çıktığı yolda duygusal yakınlık hissettiği tarafından dolandırıldığını anlayan genç kadın büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıldız K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Cengizhan A. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep ederek şikayetçi oldu.

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