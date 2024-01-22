Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram günleri belirlenir. Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, sabır, paylaşma ve manevi bir denge bulma fırsatı olarak değerlendirilir. Bu özel dönemde tutulan oruçlar, kişinin nefsiyle mücadelesi ve manevi arınması için bir vesile olarak kabul edilir. Peki oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?