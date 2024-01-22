Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
Ramazan ayı, her yıl İslam dünyasında heyecanla beklenen ve oruç ayı olarak adlandırılan mübarek bir dönemdir. Hicri takvime göre hesaplanan Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu olarak özel bir öneme sahiptir. Müslümanlar, bu ay boyunca oruç tutarak ibadetlerini arttırır, manevi duygularını güçlendirir ve toplumlarıyla daha fazla dayanışma içerisinde olurlar.
Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram günleri belirlenir. Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, sabır, paylaşma ve manevi bir denge bulma fırsatı olarak değerlendirilir. Bu özel dönemde tutulan oruçlar, kişinin nefsiyle mücadelesi ve manevi arınması için bir vesile olarak kabul edilir. Peki oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
- Sadece keskin gözlere sahip olanlar için bulmaca: Resimdeki gizli periyi 5 saniyede bulabilir misin?
- Trabzonspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? TS-GS mücadelesi şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor! Aslan'dan Kanarya'ya tarihi transfer ayarı...
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
- Genel Af çıkacak mı, yargı paketinde var mı? Bakan Tunç açıkladı! 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af, denetimli serbestlik...
- 2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Klozet temizliğinde çığır açacak yöntem! Çamaşır suyunu çöpe atacaksınız! Sadece 2 malzemeyle...
- 1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur'lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...
- Okullar 2. Dönem açılacak mı? 2023-2024 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise son gelişmeler...
- 7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...
- Çalışma saatleri düşecek mi son durum ne? 2024 Özel Sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak?