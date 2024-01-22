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Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Ramazan Ayı takvimi 2024 | Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

Ramazan ayı, her yıl İslam dünyasında heyecanla beklenen ve oruç ayı olarak adlandırılan mübarek bir dönemdir. Hicri takvime göre hesaplanan Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu olarak özel bir öneme sahiptir. Müslümanlar, bu ay boyunca oruç tutarak ibadetlerini arttırır, manevi duygularını güçlendirir ve toplumlarıyla daha fazla dayanışma içerisinde olurlar.

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayram günleri belirlenir. Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, sabır, paylaşma ve manevi bir denge bulma fırsatı olarak değerlendirilir. Bu özel dönemde tutulan oruçlar, kişinin nefsiyle mücadelesi ve manevi arınması için bir vesile olarak kabul edilir. Peki oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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