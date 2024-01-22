Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?

İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak, Allah'ın emridir. Arapça savm olarak ifade edilen oruç; sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelir.

Her Müslümanın sorumlu olduğu oruç ibadeti hicretin 2. yılında Kameri aylardan biri olan Şaban ayında farz kılınmıştır.

İSLAM'IN 5 ŞARTI NEDİR?

Müslümanların yerine getirmesi 5 sorumluktur. Bunlar: Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek'tir.

KAMERİ AY NE DEMEKTİR?

Hicri takvim de denen Kameri takvim, ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır.

KAMERİ AYLAR NELERDİR?