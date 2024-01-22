Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
"Eyyâm-ı biyd, "aydınlık günler" anlamına gelen, İslam takvimine göre hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsayan özel zaman dilimleridir. İslam inancına göre bu geceler, ayın en parlak olduğu dönemleri temsil eder ve özellikle manevi bir öneme sahiptir. Peki Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur?
Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerinde aydınlık günlerin simgesidir. İslam geleneğine göre, bu günlerin özel bir manevi değeri vardır. Rivayet edilen bir hadiseye göre, Peygamber Efendimiz (sav), her ayın bu belirli günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu günlerde oruç tutmanın, tüm sene boyunca oruçlu geçirmekle eşdeğer olduğunu ifade etmiştir. Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
ORUÇ NEDİR?
İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak, Allah'ın emridir. Arapça savm olarak ifade edilen oruç; sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelir.
Her Müslümanın sorumlu olduğu oruç ibadeti hicretin 2. yılında Kameri aylardan biri olan Şaban ayında farz kılınmıştır.
İSLAM'IN 5 ŞARTI NEDİR?
Müslümanların yerine getirmesi 5 sorumluktur. Bunlar: Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca gitmek'tir.
KAMERİ AY NE DEMEKTİR?
Hicri takvim de denen Kameri takvim, ayın dünyanın etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır.
KAMERİ AYLAR NELERDİR?
Kameri aylar: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır.
ORUCUN DİNİMİZDEKİ HÜKMÜ
İslam'da oruç, Müslümanlara Bakara Suresinin 183. ayetiyle farz kılınmıştır.
Oruç, üç aylar biri olan Ramazan ayında tutulması farzdır. Diğer aylarda ise oruç tutulması nafile ibadet yerine geçer. Nitekim Hz. Peygamber (SAV), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).
NAFİLE ORUÇ NEDİR?
◾ "Nafile oruç", farz ve vacip oruçların dışında kalan oruç çeşididir. Müslümanların Allah'a daha çok yaklaşmak için tuttuğu nafile oruç, "fıkıhta nâfile ve nefl kelimeleri, geniş anlamıyla dinen farz ve vâcip niteliğinde olmaksızın mükelleften yapılması istenen malî ve bedenî ibadetleri, dar anlamıyla farz, vâcip ve sünnet ibadetler dışında kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı malî ve bedenî ibadetleri ifade eder" (Tehânevî, Keşşâf, II, 1325).
NAFİLE ORUÇ TUTMANIN DİNİMİZDEKİ HÜKMÜ NEDİR?
Kur'n-ı Kerim'de birçok âyette, Allah'a ibadet edenler övülmüş (et-Tevbe 9/112; ez-Zümer 39/9), Cenab-ı Hakk'ın Müslümanların iyi işlerde birbiriyle yarışmasını söylemiş (el-Mâide 5/48) aynı zamanda Müslümanların iyilikte yardımlaşması vurgulanmış (el-Mâide 5/2) tavsiye ve teşvik edilmiş, kişilerin gönüllü olarak ibadet etmesinin hayır ve sevap olduğu belirtilmiştir (el-Bakara 2/158, 184; et-Tevbe 9/79). Bazı tefsirciler, "Allah adaleti ve ihsanı emreder" meâlindeki âyette geçen (en-Nahl 16/90) adaleti farzlar, ihsanı nâfileler olarak yorumlamışlardır. (Şevkânî, III, 187-188).
Nâfile oruç, kişiye farz veya vacip olmadığı takdirde isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruca denir. Nâfile de olsa başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nâfile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/125).
Nafile oruç çeşitlerinden biri de eyyâm-ı biyddir.
EYYAM-I BİYD NEDİR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler), ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerine denir. (Buhârî, Savm, 60)
Diyanet İşleri Başkanlığı eyyâm-ı biydi şöyle açıklar:
"Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (SAV), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707])."
EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN?
Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (RA)'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Eyyam-ı biyz (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "
Hz. Hafsa (ra) şöyle rivayet etmiştir:
"Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14,15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından önce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)
Hz. Hafsa kimdir?
Peygamberimiz (SAV)'in eşi ve İslam halifesi sahabeden Ömer bin Hattab (RA)'ın kızıdır.
EYYAM-I BİYD TARİHLERİ 2024
Recep ayı 13. günü : 24 Ocak 2024 Çarşamba
Recep ayı 14. günü : 25 Ocak 2024 Perşembe
Recep ayı 15. günü : 26 Ocak 2024 Cuma
EYYAMI BİYD ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?
Eyyam-ı biydin Arapça anlamı "beyaz günler"dir.
İstisnai durumlar hariç, eyyam-ı biyz orucu, sadece bir gün değil, üç gün olarak tutulmalıdır. Tercih edilen ise üç günü ardışık şekilde tutmaktır. Eyyam-ı biyz orucu, nafile bir ibadettir.
Eyyam-ı biyd orucu yalnıca tek gün olarak tutulmaz. İslam'da uygulama ve tercihler doğrultusunda üç gün arka arkaya tutulması önerilir.
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- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
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