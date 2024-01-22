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Nefes kesen kurtarma operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya o anları paylaştı! Erdek'te 7 mürettebat böyle kurtarıldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Nefes kesen kurtarma operasyonu! İçişleri Bakanı Yerlikaya o anları paylaştı! Erdek’te 7 mürettebat böyle kurtarıldı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında sürüklenmeye başlayan 'MV Sicilia' adlı yük gemisinin içerisindeki 7 mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldığını duyurdu.

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