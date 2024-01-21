İzmir'de kan donduran vahşet! Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti
İzmir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki bir genç, çıkan tartışmada babasını sırtından bıçakladı. Talihsiz baba, hayatını kaybederken genç ise olay yerinden kaçarak polise ihbarda bulundu. Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan genç ise kısa zaman sonra bölgeye yakın yerde yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşanan olayın ardından Bora İnan (20), 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini söyledi.
İhbar üzerine evde yapılan incelemede sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın (46) hayatını kaybettiği belirlendi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
BABANIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babasıyla tartışma yaşadığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.
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