İzmir’de kan donduran vahşet! Babasını bıçaklayarak öldürdü: Cinayeti telefonla ihbar etti

TARTIŞMA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babasıyla tartışma yaşadığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.