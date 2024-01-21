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Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Öte yandan Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 05.00'daki arabalı vapur seferleri de aynı nedenle iptal edildi.

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