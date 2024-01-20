Şişli’de akılalmaz kaza! Otomobil AVM’de yürüyen merdivene daldı: Yaralılar var









Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.