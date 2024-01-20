Şişli’de akılalmaz kaza! Otomobil AVM'de yürüyen merdivene daldı: Yaralılar var
Şişli’de bir AVM'nin otoparkında akıl almaz bir olay yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o dehşet anları...
Kaza, saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi.
İddiaya göre İ.G.'nin kullandığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine cam kapıyı kırıp içeri girdi.
Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Kazada merdivenin başındayken otomobilin çarptığı S.Ö.(46) ile yanındaki K.Ö. (8) ve otomobildeki bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan 8 yaşındaki K.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili gözaltına alınan sürücü İ.G.'nin ise "taksirle yaralama" suçundan adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cam kapıyı kırarak girdiği ve sonrasında merdivenin başında bekleyen 8 yaşındaki K.Ö ile yanındaki S.Ö.'ye çarparak merdivende asılı kaldığı görüldü.
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