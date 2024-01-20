Harita güncellendi! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kar uyarısı! 9 ile sarı kodlu alarm...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu,

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.