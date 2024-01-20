Harita güncellendi! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! 9 ile sarı kodlu alarm...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi. Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki hangi illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor? İşte detaylar...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar beklenen 9 il için de sarı kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Meteoroloji'nin verilerine göre; sarı kodla uyarılan iler şöyle; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli de yağmurla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ 20 OCAK 2024 HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yarın ( Cumartesi ) hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor
RÜZGAR: Batı ve Güneybatı ( Lodos ) yönlerden orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibarenj Kuzeydoğu ( Poyraz ) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu,
YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı öğle saatlerine kadar 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m kuzeyi 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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