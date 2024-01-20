İstanbul’a 4 müjde birden! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yılın ilk çeyreğinde açıyoruz

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı metrosu olmasının yanı sıra birçok özelliğiyle "ilk"lerin ve "en"lerin projesi İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hattın İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının 22 Ocak 2023'te açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Neredeyse tam bir yıl önce 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin açılışını yapmıştık. Yani 2 gün sonra, hattımızın hizmete girişinin 1. yılı dolmuş olacak. Açılıştan itibaren 2023 yılı boyunca günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek, 5,15 milyon yolcu taşıdık. 20 dakika sefer sıklığıyla aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladık." diye konuştu.