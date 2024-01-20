İlknur Kovaç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

2014 yerel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlayan KOVAÇ BAYRAKTAR, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen KOVAÇ BAYRAKTAR, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR, evli ve iki çocuk sahibidir.