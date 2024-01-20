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İlknur Kovaç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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İlknur Kovaç kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan KOVAÇ BAYRAKTAR, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlayan KOVAÇ BAYRAKTAR, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen KOVAÇ BAYRAKTAR, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR, evli ve iki çocuk sahibidir.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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