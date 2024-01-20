Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Cumhur İttifakı İstanbul Avcılar belediye başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu.

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 Ankara, Çankaya doğumluyum. Egitimimi Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamladım. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladım ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev aldım. ilçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundum. Avcılar ilçe başkanlı olarak görevime devam etmekteyim. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerlerim ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktayım. Öğrencilik yıllarımdan itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıyım.