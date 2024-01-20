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Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Abdullah Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Avcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK PARTİ

Cumhur İttifakı İstanbul Avcılar belediye başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu.

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

1978 Ankara, Çankaya doğumluyum. Egitimimi Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamladım. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladım ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev aldım. ilçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundum. Avcılar ilçe başkanlı olarak görevime devam etmekteyim. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan işyerlerim ile tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktayım. Öğrencilik yıllarımdan itibaren birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıyım.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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