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İstanbul Üsküdar'da otoparkta yangın! Çok sayıda ekip bölgede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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İstanbul Üsküdar’da otoparkta yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparkta çıkan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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