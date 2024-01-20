Niğde’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

H.B.Y. (48) idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç'nin (26) kullandığı 51 FH 918 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.