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Niğde'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Niğde’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı

Niğde'de bir kamyonet ile otomobil birbirine girdi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

H.B.Y. (48) idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç'nin (26) kullandığı 51 FH 918 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü H.B.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi N.Y. (45), oğlu Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21) ve dünürü A.B. (54) ile kamyonet sürücüsü T.Ç, yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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