Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bağcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…
ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?
Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Her zaman aktif siyaset içinde bulunan ve başarılı bir grafik çizen Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.
Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.
En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, 1993 yılından beri İstanbul'da yaşıyor.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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