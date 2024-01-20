Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bağcılar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Her zaman aktif siyaset içinde bulunan ve başarılı bir grafik çizen Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, 1993 yılından beri İstanbul'da yaşıyor.