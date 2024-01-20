Hakan Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Cumhur İttifakı İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır oldu.
HAKAN BAHADIR KİMDİR?
İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Dr. Hakan Bahadır aynı üniversitede radyoloji alanında ihtisas yaptı. Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır, daha sonra özel sektörde sağlık yatırımları yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezini kurdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği, Türk Manyetik Rezonans Derneği Üyeliği, European Society of Radiology (Avrupa Radyoloji Birliği) üyeliği gibi ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel ve sosyal faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunda sorumluluk üstlendi.
AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003–2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin ardından, 2009–2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 2011 yılında AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır, 4 yıl Bahçelievler'de önemli siyasi çalışmalara imza attı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 2018 yılında yapılan AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Hakan Bahadır, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Dr. Hakan Bahadır, 31 Mart 2019 seçimlerinde %49,89 oy alarak Bahçelievler Belediye Başkanı seçilmiş olup görevini devam ettirmektedir. Judo sporu ile ilgilenen ve iyi derecede İngilizce bilen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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