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2 ilde Kalkan-8 operasyonu! Göçmen kaçakçıları yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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2 ilde Kalkan-8 operasyonu! Göçmen kaçakçıları yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-8" operasyonları kapsamında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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