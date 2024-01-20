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Pendik'te korku dolu anlar! Düşmekten son anda kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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Pendik’te korku dolu anlar! Düşmekten son anda kurtuldu

Gece saatlerinde Pendik'te frenleri tutmayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç inşaat kenarındaki tel örgülere takılarak durabildi. Ekipler aracı halatla bağlayarak mahalle sakinleriyle beraber yerinden çıkardı.

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