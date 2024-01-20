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Kalkan operasyonları sürüyor! Göçmen kaçakçıları yakalandı

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Giriş: 20.01.2024 08:16
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Kalkan-8’ operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı." ifadelerini kullandı.
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Kalkan operasyonları sürüyor
Kalkan operasyonları sürüyor
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