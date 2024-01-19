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BUDO seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen BUDO seferleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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BUDO seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen BUDO seferleri...

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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