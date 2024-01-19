TEM’de katliam gibi kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kazaya tanık olan Taşkın Deniz, "Kaza tam önümüzde oldu. Arkadan gelen transit, Şahin'e arkadan vurdu ve aracın içerisindeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı. Biz de aynı yöndeydik. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Benim aracım hararet yaptı, o yüzden ben de burada bekliyorum" dedi.

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