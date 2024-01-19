İstanbul’a yoğun kar geliyor! Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek! Üst üste son dakika uyarısı...

ÇOK SAYIDA İLİ VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.