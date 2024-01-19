İstanbul'a yoğun kar geliyor! Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek! Üst üste son dakika uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporu paylaşımında yurt genelinde sıcaklıkların 8-10 derece arasında düşeceği ve başta İstanbul dahil olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışının görüleceği belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde yağış konusunda uyarıda bulunurken, İstanbullulara uyarı ise AKOM'dan geldi. Şehir genelinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği ifade edilirken kar yağışının etkili olabileceğinin altı çizildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının düşeceği görüldü.
Yapılan uyarılarda yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağı kaydedilirken, İstanbul özelinde de uyarılar yapıldı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Son değerlendirmelere göre; 19.01.2024 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇOK SAYIDA İLİ VURACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN 9 İLE UYARI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı yapılan illeri açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa" dedi.
Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.
AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul'da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR 8-10 DERECE DÜŞECEK
AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.
POYRAZ GELİYOR
İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR
Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.
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