Bu koku haşerelerin kökünü kazıyor! Hamam böceklerinden kurtulmanın tek yolu...

Çatlakları Kapatma:

Evde bulunan çatlakları kapatmak, haşerelerin girişini engelleyebilir. Özellikle duvar kenarlarındaki çatlakları kontrol edin ve gerektiğinde kapatın.

Sıcak ve Nemli Ortamları Kontrol Etme:

Evde sıcak ve nemli ortamlar haşereler için ideal yaşam alanlarıdır. Evinizi mümkün olduğunca serin tutmaya çalışın ve gerektiğinde nem seviyelerini kontrol edin.

Keskin Kokulu Uçucu Yağlar:

Nane ve çay ağacı gibi keskin kokulu uçucu yağlar, haşereleri uzaklaştırmada etkili olabilir. Bir sprey şişesine 10 damla uçucu yağ ile su karışımı hazırlayarak, hamam böceklerinin çıktığı yerlere düzenli aralıklarla püskürtün.

Tarçın Tozu:

Bazı kaynaklar, haşerelerin çıktığı alanlara tarçın tozu serpmenin etkili olabileceğini belirtir. Evinizde bu doğal malzeme ile haşerelerden kurtulabilirsiniz.