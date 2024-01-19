Asrın felaketinde hafızalara kazınan Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Tevfik T: Ben öğretmenim inşaattan anlamam

Sanıklardan S.T, kooperatife ev sahibi olmak için üye olduğunu, aynı zamanda binaların kapı ve dolaplarını yaptığını belirterek, "Bu binalarla alma, satmayla hiçbir ilgim yoktur. Kooperatifi Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz organize ediyordu. Ben kooperatife girdiğimde evlerin kaba inşaatları bitmişti." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan M.T. de kendisinin kooperatif yönetimindeki toplantılara hiç dahil olmadığını öne sürerek, "Ayak üstü Tevfik Tepebaşı beni 'sizi kooperatife üye ediyorum' dedi. 5-6 yıl evde oturdum. Diğer blokların yapımından bile haberim yoktu. Hiçbir toplantıya davet edilmedim. Yönetim kurulunda olduğumu biliyordum ama hiçbir şekilde fiziki olarak katılım sağlamadım. Beni çağırıp hiçbir şey sormadılar. Tek bildiğim Tevfik Tepebaşı'nın evi yaptığı." diye konuştu.